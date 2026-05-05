Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Dahsyat Pabrik Kembang Api di China Tewaskan 26 Orang, 61 Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:14 WIB
Ledakan Dahsyat Pabrik Kembang Api di China Tewaskan 26 Orang, 61 Luka-Luka
Ilustrasi.
A
A
A

BEIJING – Ledakan dahsyat menghancurkan pabrik kembang api Huasheng di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah, dan menewaskan setidaknya 26 orang. Insiden yang terjadi pada Senin (4/5/2026) sore ini juga menyebabkan 61 orang mengalami luka-luka.

Pemerintah daerah mengirimkan 482 personel darurat ke lokasi kejadian dan mengevakuasi daerah sekitarnya karena risiko ledakan lebih lanjut di gudang pabrik, lapor media pemerintah.

Skala insiden tersebut masih belum diketahui secara pasti karena upaya penyelamatan berlanjut hingga Selasa (5/5/2026). Jumlah pasti orang yang hilang juga masih belum diketahui.

Video dari insiden itu, yang dibagikan di media sosial oleh People's Daily, menunjukkan kerusakan yang meluas, dengan bangunan yang rusak atau hancur di beberapa blok kota.

Keterangan video tersebut menyebutkan bahwa otoritas keamanan publik telah “mengambil tindakan terhadap orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut,” yang mengindikasikan bahwa individu tersebut mungkin telah ditangkap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215629//bank_indonesia-Bsdk_large.jpg
Sah! QRIS Bisa Digunakan di China, Gubernur BI: Cukup Pakai Ponsel Bisa Beli Apa Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/16/3214653//ilustrasi-WPtI_large.jpg
China Umumkan Penemuan Dua Mineral Baru di Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/18/3214448//ilustrasi-RaMt_large.jpg
Hadapi Kendala, Ambisi 'Negara Listrik' China Jadi Sorotan di Global South
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213854//kadin_indonesia-Uzjt_large.jpg
Pengusaha China Minat Investasi Senilai Rp1,4 Triliun ke Industri Unggas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213606//kebakaran_spbe_cimuning-qIHg_large.jpg
Korban Jiwa Akibat Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/16/3213530//robot_humanoid_memecahkan_rekor_dunia_half_marathon-OYzq_large.jpg
Robot Humanoid Berhasil Pecahkan Rekor Dunia Half Marathon di Beijing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement