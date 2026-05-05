Ledakan Dahsyat Pabrik Kembang Api di China Tewaskan 26 Orang, 61 Luka-Luka

BEIJING – Ledakan dahsyat menghancurkan pabrik kembang api Huasheng di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah, dan menewaskan setidaknya 26 orang. Insiden yang terjadi pada Senin (4/5/2026) sore ini juga menyebabkan 61 orang mengalami luka-luka.

Pemerintah daerah mengirimkan 482 personel darurat ke lokasi kejadian dan mengevakuasi daerah sekitarnya karena risiko ledakan lebih lanjut di gudang pabrik, lapor media pemerintah.

Skala insiden tersebut masih belum diketahui secara pasti karena upaya penyelamatan berlanjut hingga Selasa (5/5/2026). Jumlah pasti orang yang hilang juga masih belum diketahui.

Video dari insiden itu, yang dibagikan di media sosial oleh People's Daily, menunjukkan kerusakan yang meluas, dengan bangunan yang rusak atau hancur di beberapa blok kota.

Keterangan video tersebut menyebutkan bahwa otoritas keamanan publik telah “mengambil tindakan terhadap orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut,” yang mengindikasikan bahwa individu tersebut mungkin telah ditangkap.