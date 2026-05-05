Bung Karno Jadi Mak Comblang, Akhiri Masa Lajang Hatta dengan Melamar Tengah Malam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |05:00 WIB
Bung Karno Jadi Mak Comblang, Akhiri Masa Lajang Hatta dengan Melamar Tengah Malam
Bung Hatta dan Rachmi/ Commons Wikimedia
JAKARTA -  Soekarno alias Bung Karno dalam suatu kesempatan setelah kemerdekaan, menanyakan tentang calon pasangan hidup. Setidaknya karena dua alasan. Pertama, Indonesia sudah merdeka. Kedua, usia Mohammad Hatta alias Bung Hatta sudah tidak muda lagi, yaitu 43 tahun.

Demikian ditulis Roso Daras dalam buku, "Soekarno Serpihan Sejarah yang Tercecer," dikutip Okezone, Selasa (5/5/2026).

Hatta tidak menampik topik melepas masa lajang karena Bung Karno menyatakan siap menjadi Emak Comblang melamarkan gadis pujaan hatinya.

Ketika Bung Karno bertanya kepada Hatta ihwal gadis mana yang memikat hatinya, Hatta menjawab, “Seorang gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur Bandung. Dia begini, begitu…. tapi saya belum tahu namanya.”

Gadis yang ditaksir Hatta adalah putri keluarga Rahim (Haji Abdul Rahim). Maka, ketika kira-kira sebulan setelah proklamasi Bung Karno berunjung ke Bandung, ia sempatkan mampir ke rumah keluarga Rahim di Burgermeester Koops Weg, atau yang sekarang dikenal sebagai Jl. Pajajaran No. 11. Bung Karno bertamu hampir tengah malam, jam 23.00.

Meski sempat diingatkan bahwa sudah tengah malam,  Bung Karno tetap keukeuh bertamu malam itu juga. Ia berdalih, tidak menjadi soal, karena ia kenal baik dengan keluarga Rahim.

Persahabatan lama yang telah terjalin sejak Bung Karno kuliah di THS (sekarang ITB) Bandung. Apa lacur, setiba di rumah keluarga Rahim, ia disambut dampratan dari Ny. Rahim. Sebuah dampratan antarteman, mengingat Bung Karno datang bertamu tidak kenal waktu.

Untuk mereda dampratan tadi, dipeluklah Ny. Rahim dan diutarakanlah niatnya, “Saya datang untuk melamar.”

 

