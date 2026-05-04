BREAKING NEWS: Serangan Rudal Iran Hantam Kapal AL AS di Selat Hormuz

JAKARTA - Sebuah kapal patroli Angkatan Laut (AL) AS dilaporkan telah dihantam oleh dua rudal Iran di dekat Selat Hormuz, menurut laporan kantor berita Fars. Laporan tersebut mengklaim bahwa kapal itu diserang setelah mengabaikan peringatan untuk menjauhi Selat Hormuz dan akhirnya “dipaksa mundur,” meskipun tidak ada informasi rinci mengenai kerusakan yang dialami.

Menurut laporan Fars pada Senin (4/5/2026), kapal yang tidak disebutkan identitasnya itu bergerak di dekat kota pesisir Iran, Jask, sekitar 140 km dari titik tersempit selat. Kapal tersebut dituding "melanggar aturan keamanan dan navigasi serta bermaksud untuk melewati" titik sempit tersebut.

Kapal itu dilaporkan tidak mengindahkan peringatan dari Angkatan Laut Iran sehingga menjadi sasaran serangan rudal, sebagaimana dilansir RT. Laporan tersebut menambahkan bahwa "kapal patroli Amerika tidak dapat melanjutkan rutenya karena terkena serangan, sehingga terpaksa mundur dan meninggalkan daerah tersebut."

Namun, Komando Pusat AS (CENTCOM) telah membantah klaim tersebut secara tegas. CENTCOM menyatakan bahwa "tidak ada kapal Angkatan Laut AS yang terkena serangan" dan menegaskan bahwa "pasukan AS tetap mendukung Project Freedom serta menegakkan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran."

Eskalasi ini terjadi setelah Presiden AS, Donald Trump, berjanji pada Minggu (3/5/2026) untuk "membantu membebaskan" kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz, yang beberapa di antaranya telah terdampar sejak akhir Februari. Menurut Trump, militer AS akan "membimbing" kapal-kapal dari beberapa negara tersebut agar dapat keluar dari jalur air dengan aman, sembari memperingatkan bahwa setiap campur tangan "harus ditangani dengan tegas."

(Rahman Asmardika)

