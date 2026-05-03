Iran Ajukan Proposal 14 Poin untuk Akhiri Perang dengan AS, Ini Isinya

ISLAMABAD – Iran telah mengajukan tanggapan sebanyak 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat (AS) mengenai pengakhiran perang, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi, Tasnim. Proposal tersebut disampaikan kepada AS melalui perantara Pakistan.

Menurut laporan Tasnim pada Sabtu (2/5/2026), tanggapan Iran tersebut membahas proposal AS yang terdiri dari sembilan poin dan berfokus pada upaya "mengakhiri perang."

Disebutkan bahwa Washington mengusulkan gencatan senjata selama dua bulan. Sementara itu, Teheran menekankan bahwa masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Iran juga menegaskan bahwa upaya harus difokuskan pada pengakhiran perang, alih-alih sekadar memperpanjang masa gencatan senjata.

Tasnim melaporkan bahwa proposal Iran mencakup ketentuan-ketentuan seperti jaminan keamanan terhadap tindakan militer, penarikan pasukan AS dari wilayah di sekitar Iran, pencabutan blokade laut serta sanksi, pencairan aset Iran, pembayaran kompensasi, hingga pengakhiran permusuhan di berbagai front, termasuk Lebanon.

Selain itu, proposal tersebut mencakup kerangka kerja terkait Selat Hormuz—jalur vital bagi pasokan minyak dan gas global—yang tetap terblokir sejak konflik dimulai pada 28 Februari lalu, demikian dilansir Anadolu.

Pakistan sendiri telah memediasi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai pada awal April dan kini mengatur jalannya pembicaraan perdamaian di Islamabad.

(Rahman Asmardika)

