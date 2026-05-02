Viral Kondisi Pecandu Narkoba Tampak seperti Zombie di San Francisco

CALIFORNIA - Viral di media sosial (medsos) video menampilkan kondisi para pecandu narkoba di pusat kota San Francisco, California, Amerika Serikat (AS). Dalam video itu, tampak warga seperti mabuk dan membeku dalam posisi aneh, seperti zombie.

1. Kondisi Pecandu Narkoba seperti Zombie

Dalam video yang diunggah di X, tampak barisan demi barisan manusia tampak mabuk, berlumuran kotoran, dan membeku dalam posisi aneh, melansir New York Post, Sabtu (2/5/2026). Video tersebut diambil di persimpangan Jalan 7th dan Market di daerah yang dikenal sebagai lingkungan Tenderloin.

Tidak jelas kapan video itu diambil. Namun, seorang penduduk lama di daerah tersebut, JJ Smith, mengunggah video tersebut pada Kamis dari pusat krisis narkoba dan tunawisma di kota itu.

Namun, Departemen Kepolisian San Francisco mengatakan kepada The California Post, mereka yakin video tersebut berasal dari beberapa tahun lalu.

“Sebagai konteks, sejak kami meningkatkan upaya penegakan hukum narkoba pada Juni 2023, SFPD telah melakukan lebih dari 14.392 penangkapan dan kami telah menyita lebih dari 1.259 pon narkotika,” kata Direktur Komunikasi Strategis Evan Sernoffsky.

“Kota ini terlihat sangat berbeda dibandingkan saat video ini diambil,” ucapnya.

Pada satu titik, orang-orang yang sedang mabuk mulai terhuyung dan bergerak sedikit, saat Smith menyuruh salah satu dari mereka untuk menaikkan celananya.

Penggunaan narkoba terlihat di sepanjang klip, dengan satu orang memegang pipa kaca, menyatakan bahwa mereka menggunakan fentanil dan kristal untuk mabuk.

Smith juga berbicara dengan salah satu orang yang mengatakan mereka berasal dari Sacramento dan datang ke San Francisco karena “narkoba di sana lebih murah” dan lebih baik.

Orang-orang di media sosial bereaksi terhadap klip tersebut. Netizen mengatakan itu tampak seperti “awal dari kiamat.”