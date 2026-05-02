Sejumlah Pohon di Bekasi Tumbang Imbas Hujan Disertai Angin Kencang

JAKARTA - Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026). Hal itu memicu sejumlah pohon tumbang.

Pohon-pohon yang tumbang bahkan tak jarang menutup ruas-ruas jalan yang kerap digunakan warga untuk mobilitas.

Plt Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Wisnu mengatakan pohon tumbang itu tersebar di tujuh kelurahan di Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna.

"Karena hujan deras dan angin kencang. Berdasarkan laporan yang masuk tadi, (pohon tumbang) tersebar di 7 kelurahan di Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna," ujar Wisnu saat dikonfirmasi, Jumat (1/5/2026).

Saat ini tim BPBD Kota Bekasi langsung disebar guna mengevakuasi terhadap pohon tumbang. Evakuasi dilakukan dengan cara memangkas batang pohon.