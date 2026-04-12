BPBD DKI Catat 4 Pohon Tumbang di Jaktim dan Jaksel, Satu Mobil Terdampak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |20:41 WIB
Pohon tumbang (foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sebanyak empat pohon tumbang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur pada Minggu (12/4/2026).

“Rekapitulasi kejadian pohon tumbang Minggu, 12 April 2026 pukul 19.00 WIB, total empat pohon tumbang,” demikian keterangan BPBD DKI melalui akun X resminya.

BPBD merinci, tiga pohon tumbang di Jakarta Timur terjadi di Jalan Tanah Merdeka (Ciracas), Jalan Cipinang Cempedak (Jatinegara), dan Jalan Rawa Binong (Cipayung).

Sementara itu, satu pohon tumbang lainnya terjadi di Jalan Kemang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

“Di wilayah Jakarta Timur, sarana yang terdampak yakni dua kabel PLN dan satu unit mobil,” ujarnya.

BPBD DKI memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran, Suku Dinas Pertamanan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, Perusahaan Listrik Negara, serta PPSU kelurahan setempat.

(Awaludin)

Hujan Ekstrem, Pohon Tumbang hingga Genangan Terjadi di Jalan Tol
Atap Terminal 3 Bandara Soetta Jebol Akibat Hujan Deras, Tak Ada Korban
12 RT dan 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir
Malam Takbiran Diguyur Hujan Deras, Deretan Bedug di Bundaran HI Tak Jadi Ditabuh
Pohon Tumbang di Kebayoran Baru Jaksel, Timpa Halte Sekolah dan 3 Pemotor Jadi Korban
Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Jaksel, Biayanya Ditanggung Pemprov DKI
