BPBD DKI Catat 4 Pohon Tumbang di Jaktim dan Jaksel, Satu Mobil Terdampak

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sebanyak empat pohon tumbang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur pada Minggu (12/4/2026).

“Rekapitulasi kejadian pohon tumbang Minggu, 12 April 2026 pukul 19.00 WIB, total empat pohon tumbang,” demikian keterangan BPBD DKI melalui akun X resminya.

BPBD merinci, tiga pohon tumbang di Jakarta Timur terjadi di Jalan Tanah Merdeka (Ciracas), Jalan Cipinang Cempedak (Jatinegara), dan Jalan Rawa Binong (Cipayung).

Sementara itu, satu pohon tumbang lainnya terjadi di Jalan Kemang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

“Di wilayah Jakarta Timur, sarana yang terdampak yakni dua kabel PLN dan satu unit mobil,” ujarnya.

BPBD DKI memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran, Suku Dinas Pertamanan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, Perusahaan Listrik Negara, serta PPSU kelurahan setempat.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.