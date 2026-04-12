Hujan Ekstrem, Pohon Tumbang hingga Genangan Terjadi di Jalan Tol

JAKARTA – Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah pohon tumbang serta gangguan fasilitas di beberapa ruas tol yang dikelola Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Regional Division.

Akibatnya, pohon tumbang terpantau di beberapa titik, antara lain di KM 8 dan KM 10 Ruas Tol Jagorawi arah Bogor, serta KM 30 arah Jakarta.

“Kejadian serupa juga terjadi di Ruas Tol JORR, tepatnya di KM 35 arah Jakarta,” kata Alvin Andituahta Singarimbun, Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, di Plaza Tol Cibubur, Minggu (12/4/2026).

Selain pohon tumbang, gangguan fasilitas juga terjadi akibat robohnya rangka papan iklan di area Gerbang Tol Halim 2 Jalan Tol Dalam Kota, serta kerusakan pada rangka gerbang tol akibat cuaca ekstrem.

Cuaca buruk juga berdampak di wilayah Jawa Barat. Curah hujan tinggi menyebabkan genangan air di Rest Area KM 149.