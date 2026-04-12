Bekasi Dilanda Hujan Badai, Pohon Tumbang hingga Atap Rumah Hancur

JAKARTA – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bekasi menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan kerusakan pada rumah warga. Cuaca ekstrem tersebut terjadi pada Minggu (12/4/2026) sore.

Dari video yang diunggah akun Instagram @infobekasi, terlihat sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutup Jalan Raya Narogong. Kondisi ini membuat pengendara dari kedua arah tidak dapat melintas.

Dalam video tersebut, perekam juga memperlihatkan kerusakan pada papan reklame milik sebuah bengkel yang berada tidak jauh dari lokasi pohon tumbang.

Pada bagian video lainnya, atap bangunan berbahan asbes milik sebuah perusahaan dilaporkan terbang dan menimpa rumah warga. Perekam menyebut kejadian itu terjadi di kawasan Mustika Sari, Bekasi Timur.

Akibat tertimpa material tersebut, bagian atap rumah warga mengalami kerusakan.