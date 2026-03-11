Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang di Kebayoran Baru Jaksel, Timpa Halte Sekolah dan 3 Pemotor Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |13:41 WIB
Pohon Tumbang di Kebayoran Baru Jaksel, Timpa Halte Sekolah dan 3 Pemotor Jadi Korban
Pohon Tumbang di Jakarta/Okezone
JAKARTA - Pohon trembesi tua yang sudah lapuk tiba-tiba tumbang di Jalan Pakubuwono VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (11/3/2026). Akibatnya, tiga pemotor  mengalami luka-luka dan pohon itu juga menimpa halte sekolah.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menerangkan, peristiwa itu terjadi setelah pihak sekolah sebelumnya mendengar suara retakan dari pohon trembesi yang diduga sudah tua dan lapuk.

“Pihak sekolah mendengar suara retakan dari pohon trembesi yang sudah lapuk dan tua. Pihak sekolahan melapor ke pada pertamanan untuk meminta penanganan darurat,” kata Isnawa.

Selanjutnya, pohon trembesi tersebut tumbang menimpa halte sekolah dan pengendara motor yang melintas.

“Pohon tersebut akhirnya tumbang dan menimpa halte sekolah dan pengendara motor yang sedang melintas,” ujar dia.

Sementara, korban pengendara kemudian dilarikan ke Puskesmas Kelurahan Gunung karena mengalami luka ringan. "Korban luka ringan sudah pulang ke rumah masing masing," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
