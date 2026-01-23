Pohon Tumbang Timpa SPBU Senen, Satu Orang Jadi Korban

JAKARTA - Hujan disertai angin kencang yang mengguyur kawasan DKI Jakarta pada Jumat (23/1/2026) menyebabkan sebuah pohon tumbang di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pohon tersebut roboh dan menimpa SPBU Pertamina di wilayah tersebut.

Dalam video yang beredar, terlihat pohon tumbang merusak salah satu atap nozel pengisian BBM di SPBU itu. Atap tersebut bahkan roboh, sehingga jalur pengisian BBM tidak dapat digunakan.

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak sudah berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi pohon tumbang. Mereka memotong batang dan ranting pohon guna membersihkan area.

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Amanda, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu dari beberapa kejadian pohon tumbang yang terjadi hari ini.