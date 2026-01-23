Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

125 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Jaksel Jadi Wilayah Terparah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |18:17 WIB
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mendata masih terdapat 125 Rukun Tetangga (RT) yang terdampak banjir pada Jumat (23/1/2026) hingga pukul 16.00 WIB. Banjir tersebut disebabkan oleh intensitas hujan tinggi sejak Kamis 24 Januari 2026 pagi.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 125 RT dan 16 ruas jalan yang tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, Jumat (23/1/2026).

Yohan menyebut, titik banjir paling banyak berada di wilayah Jakarta Selatan, dengan 44 RT masih terdampak.

Sementara itu, wilayah dengan genangan tertinggi berada di Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya. Ketinggian air di kedua lokasi tersebut mencapai hingga 120 sentimeter.

“Kelurahan Duri Kosambi terdapat 5 RT dengan ketinggian genangan 50 hingga 120 cm, disebabkan curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke. Kelurahan Rawa Buaya terdapat 7 RT dengan ketinggian 45 hingga 120 cm,” ujar Yohan.

 

      
