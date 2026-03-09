406 Lokasi Bencana Sumatera Bersih dari Lumpur, Tinggal 102 Titik

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyampaikan perkembangan pembersihan lumpur di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) usai dilanda bencana hidrometeorologi. Mayoritas lokasi yang sebelumnya terdampak lumpur kini sudah dibersihkan.

1. 406 Titik Bersih dari Lumpur

Juru Bicara Satgas PRR, Amran menuturkan, timnya telah membersihkan 406 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia menyampaikan, kini tersisa 102 lokasi yang masih dibersihkan.

"Hingga awal Maret 2026, pemerintah melalui Satgas Pasca Bencana sudah melaksanakan pembersihan secara maksimal dan berdasarkan data per hari ini telah dari 508 lokasi ya yang menjadi sasaran pembersihan lumpur di tiga provinsi tersebut, sebanyak 406 lokasi telah berhasil dibersihkan," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat Senin (9/3/2026).

Satgas menyatakan pembersihan lumpur di seluruh ruas jalan nasional dan jalan provinsi telah rampung 100 persen. Kini, penanganan fokus pada sejumlah akses jalan yang menuju beberapa lokasi.

"Di penyampaian kami sebelumnya bahwa untuk jalan nasional, kemudian provinsi ini sudah tuntas 100% untuk pembersihan," ucapnya.