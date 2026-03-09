Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Sampah Bantargebang Longsor, Menteri LH Bakal Pidanakan Pengelola

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |12:41 WIB
Gunung Sampah Bantargebang Longsor, Menteri LH Bakal Pidanakan Pengelola
Longsor gunungan sampah TPST Bantargebang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tragedi longsor gunungan sampah di Bantargebang, Bekasi merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga dan petugas. 

Kini, KLH telah memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum tegas guna memastikan persoalan sampah yang berlarut-larut tidak kembali memakan korban jiwa.

Hanif menegaskan Bantargebang adalah fenomena gunung es kegagalan pengelolaan sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun. Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga.

Kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Hanif, Senin (9/3/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205845/longsor-UWrl_large.jpg
Update Longsor Gunungan Sampah di Bantargebang, 5 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205823/gunungan_sampah_longsor-SQRB_large.jpg
7 Fakta Gunungan Sampah Bantargebang Longsor Tewaskan 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200448/longsor-j1J6_large.jpg
Longsor di Wonosobo Jateng, Seorang Warga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200354/bencana_alam-cGQF_large.jpg
Satu Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Pemalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199490/longsor-Z5Wu_large.jpg
Longsor Bandung Barat, BNPB Sebut Masih Cari 6 Korban Termasuk Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/340/3199273/longsor-d79N_large.jpg
Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement