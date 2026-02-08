Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Pemalang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |10:12 WIB
Satu Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Pemalang
Bencana Tanah Longsor/BNPB
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya korban jiwa dari tanah longsor yang terjadi di Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Longsor terjadi usai hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari. Tebing yang berada di belakang rumah warga mengalami runtuh secara tiba-tiba. Material longsoran berupa tanah dan bebatuan menimpa satu unit rumah warga.

"Akibat kejadian tersebut, satu kepala keluarga dengan total tiga jiwa terdampak. Tercatat satu orang meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (8/2/2026).

"Selain itu, satu orang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan sesuai kondisi di lapangan," sambungnya.

Bencana tanah longsor juga terjadi di Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka pada Kamis (5/2/2026). Longsor terjadi usai kawasan tersebut dilanda hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama.

 

Halaman:
1 2
      
