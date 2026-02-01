Longsor Bandung Barat, 10 Kantong Jenazah Kembali Ditemukan Tim SAR

JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan berhasil mengevakuasi sepuluh kantong jenazah korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, pada operasi hari ke-8, Sabtu 31 Januari 2026.

"Sepanjang hari ini, sejak pagi hingga sore, Tim SAR Gabungan menemukan dan mengevakuasi 10 bodypack (kantong jenazah)," kata Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, dikutip Minggu (1/2/2026).

Sepuluh kantong jenazah itu ditemukan di beberapa lokasi, dengan rincian:

2 bodypack di Worksite A1,

4 bodypack di Worksite A2,

1 bodypack di Worksite A3,

1 bodypack di Worksite B1, dan