Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |20:55 WIB
7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan
7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menemukan delapan kantong jenazah terkait korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Tujuh kantong jenazah ini ditemukan dalam operasi SAR di hari kedelapan atau Sabtu (31/1/2026).

"Total penemuan pada hari kedelapan operasi SAR pukul 14.35 WIB yakni 7 bodypack," ujar Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii.

Syafii menjelaskan tujuh temuan hari ini rinciannya ditemukan di worksite A1 sejumlah satu bodypack.

Dua bodypack ditemukan di worksite B2 dan empat sisanya ditemukan di Worksite A2."Kantong jenazah langsung diserahkan ke tim DVI," ujar dia.

Dengan demikian, total kantong jenazah yang ditemukan selama operasi SAR berjumlah 67 kantong jenazah.

Basarnas saat ini masih melakukan pencarian terhadap 13 korban longsor di Cisarua yang belum ditemukan.

"Masih dalam pencarian kurang lebih 13 korban," tutup Marsekal Madya Mohammad Syafii.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198377/longsor_bandung_barat-SJ6N_large.jpg
Tim SAR Kembali Evakuasi 3 Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198268/longsor-RT9l_large.jpg
Pencarian Korban Longsor Bandung Barat Terkendala Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197795/longsor-qLWH_large.jpg
Tim DVI Berhasil Identifikasi 20 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197696/viral-fuA9_large.jpg
23 Marinir Tertimbun Longsor, Operasi Pencarian Kerahkan Alat Berat dan Anjing Pelacak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197611/dpr_ri-ufEv_large.jpg
DPR Desak Investigasi Penyebab Longsor di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197583/tim_sar-kKn6_large.jpg
80 Orang Hilang Diduga Tertimbun Longsor Bandung Barat, Pencarian Fokus di Dua Sektor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement