7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan

JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menemukan delapan kantong jenazah terkait korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Tujuh kantong jenazah ini ditemukan dalam operasi SAR di hari kedelapan atau Sabtu (31/1/2026).

"Total penemuan pada hari kedelapan operasi SAR pukul 14.35 WIB yakni 7 bodypack," ujar Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii.

Syafii menjelaskan tujuh temuan hari ini rinciannya ditemukan di worksite A1 sejumlah satu bodypack.

Dua bodypack ditemukan di worksite B2 dan empat sisanya ditemukan di Worksite A2."Kantong jenazah langsung diserahkan ke tim DVI," ujar dia.

Dengan demikian, total kantong jenazah yang ditemukan selama operasi SAR berjumlah 67 kantong jenazah.

Basarnas saat ini masih melakukan pencarian terhadap 13 korban longsor di Cisarua yang belum ditemukan.

"Masih dalam pencarian kurang lebih 13 korban," tutup Marsekal Madya Mohammad Syafii.

(Fahmi Firdaus )