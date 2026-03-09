Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Fakta Gunungan Sampah Bantargebang Longsor Tewaskan 4 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |07:37 WIB
7 Fakta Gunungan Sampah Bantargebang Longsor Tewaskan 4 Orang
Gunungan sampah Bantargebang longsor (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gunungan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, longsor pada Minggu 8 Maret 2026. Kejadian itu menelan korban jiwa.

Langkah stabilisasi area juga langsung dilakukan untuk mencegah potensi longsor susulan. Penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap agar struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional di lapangan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Meninggal 4 Orang

Sebanyak enam korban insiden longsor sampah berhasil ditemukan pada Minggu malam. Data korban tercatat hingga pukul 20.15 WIB.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan, dari enam korban tersebut dua orang ditemukan selamat, sementara empat lainnya meninggal dunia.

      
