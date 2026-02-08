Longsor di Wonosobo Jateng, Seorang Warga Tewas

JAKARTA - Bencana longsor terjadi di Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Sabtu (7/2/2026) sore. Akibatnya, satu orang meninggal dunia lantaran tertimbun material longsor.

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangkuman kejadian bencana serta upaya penanganan oleh pemerintah daerah pada periode Sabtu (7/2) pukul 07.00 WIB hingga Minggu (8/2) pukul 07.00 WIB.

"Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka ringan akibat tertimbun material longsor," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/2/2026).

Ia menyebutkan, longsor terjadi usai daerah tersebut dilanda hujan dengan intensitas tinggi.

Material longsor pun disebutkan menimpa rumah warga.



(Erha Aprili Ramadhoni)