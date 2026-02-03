Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |10:22 WIB
Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua
Pencarian korban longsor Bandung Barat (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR Gabungan kembali melakukan operasi pencarian dan pertolongan terkait korban yang masih hilang akibat bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pada hari ke-11 atau Selasa (3/2/2026), operasi SAR menyasar tiga titik lokasi.

“Tim kembali akan menyisir titik-titik yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga korban. Tim tetap melaksanakan pencarian di tiga sektor, A, B, dan C,” ujar Direktur Operasi SAR Basarnas, Laksamana Pertama TNI Y. Bramantyo, Selasa.

Ia menjelaskan pencarian hari ini akan berfokus pada upaya mengevakuasi sejumlah korban yang dilaporkan masih hilang. Ia juga berharap agar cuaca hari ini mendukung operasi SAR.

“Sehingga tim dapat memaksimalkan pencarian hari ini dan mengevakuasi sebanyak mungkin korban yang diduga masih dalam pencarian,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebanyak 83 kantong jenazah telah ditemukan selama 10 hari operasi SAR. Seluruh kantong jenazah diserahkan ke tim DVI untuk menjalani proses identifikasi.

“Total penemuan hingga hari ke-10 kemarin yaitu 83 bodypack. Sebagian sudah teridentifikasi dan sebagian lainnya masih dalam proses identifikasi oleh pihak DVI,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198893/longsor-RW31_large.jpg
Longsor Bandung Barat, 10 Kantong Jenazah Kembali Ditemukan Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198788/pemerintah-YhbN_large.jpg
7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198377/longsor_bandung_barat-SJ6N_large.jpg
Tim SAR Kembali Evakuasi 3 Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198268/longsor-RT9l_large.jpg
Pencarian Korban Longsor Bandung Barat Terkendala Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197795/longsor-qLWH_large.jpg
Tim DVI Berhasil Identifikasi 20 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197696/viral-fuA9_large.jpg
23 Marinir Tertimbun Longsor, Operasi Pencarian Kerahkan Alat Berat dan Anjing Pelacak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement