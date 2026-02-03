Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua

JAKARTA – Tim SAR Gabungan kembali melakukan operasi pencarian dan pertolongan terkait korban yang masih hilang akibat bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pada hari ke-11 atau Selasa (3/2/2026), operasi SAR menyasar tiga titik lokasi.

“Tim kembali akan menyisir titik-titik yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga korban. Tim tetap melaksanakan pencarian di tiga sektor, A, B, dan C,” ujar Direktur Operasi SAR Basarnas, Laksamana Pertama TNI Y. Bramantyo, Selasa.

Ia menjelaskan pencarian hari ini akan berfokus pada upaya mengevakuasi sejumlah korban yang dilaporkan masih hilang. Ia juga berharap agar cuaca hari ini mendukung operasi SAR.

“Sehingga tim dapat memaksimalkan pencarian hari ini dan mengevakuasi sebanyak mungkin korban yang diduga masih dalam pencarian,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebanyak 83 kantong jenazah telah ditemukan selama 10 hari operasi SAR. Seluruh kantong jenazah diserahkan ke tim DVI untuk menjalani proses identifikasi.

“Total penemuan hingga hari ke-10 kemarin yaitu 83 bodypack. Sebagian sudah teridentifikasi dan sebagian lainnya masih dalam proses identifikasi oleh pihak DVI,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )