HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Pikap Diberondong Tembakan di Papua, Polisi Selidiki Dugaan KKB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |08:45 WIB
Mobil Pikap Diberondong Tembakan di Papua, Polisi Selidiki Dugaan KKB
Pasukan Operasi Damai Cartenz saat melakukan pemeriksaan (Foto: dok ist)
JAKARTA – Sebuah mobil pikap yang ditumpangi tiga orang diberondong tembakan oleh orang tak dikenal saat melintas di jalur KM 7, Kampung Maroku, Papua, Minggu 1 Februari 2026 sekitar pukul 07.30 WIT. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kepolisian menyatakan, masih mendalami dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang sebelumnya terpantau beraktivitas di sekitar wilayah Logpon dan KM 7.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan aparat langsung bergerak cepat begitu menerima laporan dari masyarakat.

"Kami tidak ingin masyarakat hidup dalam rasa takut saat beraktivitas. Begitu laporan masuk, personel langsung bergerak mengamankan jalur dan memastikan warga selamat. Ini komitmen kami untuk selalu hadir memberi rasa aman," kata Faizal, Senin (2/2/2026).

Mobil pikap tersebut dikemudikan Abdul Kadir (42) dengan dua penumpang, Peres Kusa (23) dan Luktar Pasomba (46). Saat melintas di lokasi kejadian, mereka melihat sekelompok orang bersenjata di sisi kiri jalan. Tak lama berselang, terdengar beberapa kali tembakan yang mengarah ke kendaraan mereka.

 

