Seorang Warga Ditembak di Yahukimo, Pelaku Diduga KKB Papua

YAHUKIMO – Peristiwa penembakan kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tempat kejadian perkara (TKP) penembakan di kawasan ruko Blok A, Kota Dekai.

Pelaku menembak seorang warga berinisial S (54). Korban selamat dari insiden tersebut dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Telah terjadi percobaan penembakan. Saat ini korban dalam keadaan selamat," ujar Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, AKBP Andria dikutip, Jumat (1/5/2026).

Andria menjelaskan, peristiwa bermula saat korban hendak membuka tempat usahanya. Ketika berada di depan rumah dan bersiap menggunakan sepeda motor, dua orang tak dikenal (OTK) yang berboncengan melintas, kemudian berbalik arah dan mendekati korban. Diduga pelaku dari KKB Papua.

Salah satu pelaku diduga mengeluarkan senjata api (senpi) rakitan dan melepaskan satu kali tembakan ke arah korban. Tembakan tersebut tidak mengenai korban, tetapi menghantam bagian spidometer sepeda motor hingga rusak.

Setelah menerima laporan, Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Satreskrim Polres Yahukimo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa korban dan saksi.