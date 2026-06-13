Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Kostrad Gagalkan Penyelundupan 21,4 Kg Sabu di Perbatasan RI-Malaysia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |00:10 WIB
Satgas Kostrad Gagalkan Penyelundupan 21,4 Kg Sabu di Perbatasan RI-Malaysia
Narkotika Sabu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 21,4 kilogram di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Komandan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Letkol Arh Andy Qomarudin mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli yang dilakukan personel Pos Kotis Gabma Entikong di wilayah perbatasan.

Saat melakukan pemeriksaan, petugas mencurigai seorang warga negara asing (WNA) berinisial MO yang membawa tas dengan kondisi terkunci menggunakan gembok.

"Kecurigaan anggota kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan pelaku," kata Andy, Sabtu (13/6/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 20 paket sabu yang disembunyikan di dalam kemasan teh berwarna hijau. Total berat narkotika yang diamankan mencapai 21,4 kilogram.

Menurut Andy, pelaku diduga menggunakan modus kombinasi jalur resmi dan jalur ilegal untuk menyelundupkan narkotika dari Malaysia ke wilayah Indonesia.

"Pelaku diduga menggunakan modus kombinasi jalur resmi dan jalur ilegal untuk menyelundupkan narkotika ke wilayah Indonesia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/340/3224484//tni-L4CY_large.jpg
Pasukan Elite TNI AD Tangkap WNA Penyelundup Puluhan Kilogram Sabu, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224398//penangkapan-4Bi2_large.jpg
Beraksi di Pancoran, 3 Pelaku Maling Motor Ternyata Simpan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224255//narkoba-vetX_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Sita 11.443 Ekstasi dan 1,4 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224163//akbp_aris_wibowo-3xkz_large.jpg
Polisi Ungkap 58 Kasus Narkoba di Tanjung Priok, Sita 3,2 Kg Sabu dan 5.529 Etomidate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224141//angelo_pandeli-2J86_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Kartel Narkoba Asal Australia di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223704//narkoba-L8bm_large.jpg
10 WNI Ditangkap di Bandara Soetta Usai Liburan ke Bangkok, Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement