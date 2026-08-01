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KM Prince Soya Terbakar Hebat saat Bersandar di Pelabuhan Samarinda

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |17:48 WIB
KM Prince Soya Terbakar Hebat saat Bersandar di Pelabuhan Samarinda
KM Prince Soya terbakar hebat saat bersandar di Pelabuhan Samarinda (Foto: Adi Wiriya/Okezone)
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SAMARINDA - Kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (1/8/2026) siang. Beruntung, tidak ada penumpang di dalam kapal saat kejadian dan petugas gabungan berhasil memadamkan api sebelum merembet ke seluruh bagian kapal.

Kepulan asap hitam terlihat membumbung dari dek sebelah kanan KM Prince Soya yang tengah bersandar di area pelabuhan. Kebakaran tersebut sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan sebelum petugas gabungan berhasil mengendalikan kobaran api.

Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang mendatangi posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api telah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal.

Kapal penumpang itu diketahui dalam kondisi kosong karena belum memulai pelayaran. Satu unit armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) bersama petugas KSOP, Pelindo, serta relawan akhirnya berhasil memadamkan api sehingga tidak menjalar ke bagian kapal lainnya.

Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Kelas I Samarinda, Yuliansyah, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 11.02 WITA. 

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