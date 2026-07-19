Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |12:29 WIB
2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara
2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah kapal dilaporkan terbakar di kawasan Jalan Dermaga Ujung Blok Empang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (19/7/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Data Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, menyebut, laporan kejadian diterima dari warga pada pukul 08.37 WIB.

Petugas kemudian mengerahkan unit pemadam awal dari Pos Muara Angke. Objek yang terbakar dilaporkan berupa kapal yang berada di area Dermaga Ujung, Pluit.

"Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 08.49 WIB dan operasi pemadaman dimulai pukul 08.50 WIB," tulis Command Center, Minggu (19/7/2026).

Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk menangani peristiwa tersebut.

Berdasarkan video yang dilihat Okezone, terlihat dua unit kapal yang masih mengapung di perairan kawasan Dermaga Ujung, Pluit, dilalap api. Kobaran api tampak masih membesar sementara asap hitam pekat membumbung tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067407/kebakaran-9orJ_large.jpg
2 Kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Terbakar Hebat, Puluhan Personel Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/338/3230845//kebakaran-GJOa_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Cengkareng, Tak Ada Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230678//ilustrasi-3idT_large.jpg
Kebakaran Panti Asuhan Tewaskan Setidaknya 11 Orang, Termasuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3229985//viral-5sz1_large.jpg
Ledakan Terdengar di Koja Jakarta Utara, Sebuah Rumah Ludes Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/340/3229837//kebakaran-Cqjx_large.jpg
Tragis! Pasutri Ditemukan Tewas Berpelukan saat Rumahnya Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/18/3229827//kebakaran_di_bangkok-Zxv5_large.jpg
Kebakaran Bar Bangkok Tewaskan 27 Orang, Kemlu: Tidak Ada Korban WNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement