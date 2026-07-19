2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara

2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara

JAKARTA - Sejumlah kapal dilaporkan terbakar di kawasan Jalan Dermaga Ujung Blok Empang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (19/7/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Data Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, menyebut, laporan kejadian diterima dari warga pada pukul 08.37 WIB.

Petugas kemudian mengerahkan unit pemadam awal dari Pos Muara Angke. Objek yang terbakar dilaporkan berupa kapal yang berada di area Dermaga Ujung, Pluit.

"Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 08.49 WIB dan operasi pemadaman dimulai pukul 08.50 WIB," tulis Command Center, Minggu (19/7/2026).

Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk menangani peristiwa tersebut.

Berdasarkan video yang dilihat Okezone, terlihat dua unit kapal yang masih mengapung di perairan kawasan Dermaga Ujung, Pluit, dilalap api. Kobaran api tampak masih membesar sementara asap hitam pekat membumbung tinggi.