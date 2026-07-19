Kepala BNPB Pastikan Percepatan Solusi Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Flores Timur menyambangi Hunian Sementara (Huntara) yang berlokasi di Desa Konga, Kecamatan Titehena, pada Jumat 17 Juli 2026.

Kedatangan Kepala BNPB ke Kabupaten Flores Timur bertujuan memantau sekaligus mempercepat langkah pemulihan jangka panjang. Suharyanto juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi, keluhan, serta memberikan solusi bagi warga terdampak erupsi Gunungapi Lewotobi Laki-Laki yang berada di hunian sementara.

Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Flores Timur yang berharap segera pindah dari Hunian Sementara (Huntara) ke Hunian Tetap (Huntap).

Dalam dialog langsung antara Kepala BNPB, Forkopimda Kabupaten Flores Timur, dan warga setempat, Wakil Bupati Flores Timur telah menentukan tiga titik relokasi. Selain itu, disepakati percepatan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk usulan penambahan 238 unit Huntap mandiri.

Program Huntap mandiri di atas tanah milik warga tersebut merupakan perluasan dari tahap awal yang hanya mencakup 12 kepala keluarga (KK). Saat ini, 11 unit rumah telah berhasil dibangun. Sementara itu, satu KK yang sebelumnya sempat mengalami kendala perubahan administrasi lahan kini telah mengantongi persetujuan dan akan segera dibangun.