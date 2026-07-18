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6 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol JORR Arah Tanjung Priok, Sopir Truk Tewas Terjepit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |15:20 WIB
6 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol JORR Arah Tanjung Priok, Sopir Truk Tewas Terjepit
Kecelakaan beruntun di Tol JORR arah Tanjung Priok (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Tol JORR KM 54+600 arah Tanjung Priok, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (18/7/2026) siang. Insiden yang melibatkan sedikitnya enam kendaraan itu menewaskan seorang sopir truk kontainer.

Jajang, sopir truk kontainer yang turut terlibat dalam kecelakaan tersebut, mengatakan kendaraannya menjadi kendaraan pertama yang ditabrak dari belakang oleh truk kontainer berwarna putih. Peristiwa itu, kata dia, terjadi saat arus lalu lintas tengah mengalami kemacetan.

"Posisinya kan lagi macet nih tol, langsung tiba-tiba ditabrak aja dari belakang. Langsung beruntun soalnya lagi macet," ujar Jajang, Sabtu.

Akibat benturan tersebut, truk yang dikemudikan Jajang terdorong hingga menabrak kendaraan di depannya. Menurut dia, sedikitnya ada enam kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun itu.

"Ada enam atau berapa, soalnya saya enggak lihat-lihat persis," imbuhnya.

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