Truk Tronton Tabrak Pikap, 11 Pengantar Pengantin Tewas Bergelimpangan di Jalur Pantura

INDRAMAYU - Truk tronton menabrak mobil pikap yang membawa rombongan pengantar pengantin di Jalur Pantura Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (12/7/2026). Sebanyak 11 penumpang mobil pikap meninggal dunia.

Tiga orang tewas di lokasi kejadian, sementara delapan korban lainnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kerasnya benturan, mobil pikap tersebut mengalami kerusakan parah.

Para korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh akibat terpental keluar dari bak terbuka mobil pikap. Sejumlah penumpang lainnya yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang serta Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari untuk mendapatkan penanganan medis.

Kecelakaan maut yang terjadi pada Minggu sore itu bermula ketika mobil pikap yang dikemudikan Warsidi hendak berputar arah. Namun, dari arah yang sama, truk tronton yang berada di belakang kendaraan tersebut melaju dengan jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga benturan keras tidak dapat dihindari.

Mobil pikap yang mengangkut belasan penumpang itu kemudian tertabrak dari belakang hingga menyebabkan sejumlah penumpang terpental ke badan jalan.