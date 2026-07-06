Tragis, Ojol Tewas Kecelakaan di Patung Kuda Jakpus

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial IJP (50) meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Bundaran Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Ia menyebut insiden terjadi pada Senin (6/7/2026) pagi dan merupakan kecelakaan tunggal.

“Telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal atau out of control yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian terjadi pada hari ini, Senin, 6 Juli 2026, sekitar pukul 07.30 WIB," kata Ojo.

Ojo menjelaskan, peristiwa itu terjadi ketika korban melintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Tanah Abang menuju Gambir. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan yang dikendarai korban mendadak oleng hingga pengemudi terjatuh dengan posisi tengkurap.

"Insiden benturan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian," ucap Ojo.