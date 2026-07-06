Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Klaim Kuasai Benteng Pertahanan Terkuat Ukraina di Konstantinovka, Tewaskan 13.500 Tentara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |03:30 WIB
Rusia Klaim Kuasai Benteng Pertahanan Terkuat Ukraina di Konstantinovka, Tewaskan 13.500 Tentara
Pasukan Rusia mengibarkan bendera di Konstantinovka. (Foto: Kementerian Pertahanan Rusia)
A
A
A

JAKARTA – Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menguasai kota Konstantinovka, benteng pertahanan terkokoh Ukraina di wilayah Donetsk. Jenderal Rusia Sergey Rudskoy mengatakan pasukannya berhasil menewaskan sebagian besar dari 15.000 pasukan Ukraina yang menjaga Konstantinovka saat mereka merebut kota tersebut.

Dalam sebuah pengarahan pada Sabtu (4/7/2026), Rudskoy, yang merupakan kepala operasi di Staf Umum Rusia, mengatakan bahwa selama beberapa minggu pertempuran sengit untuk kota strategis tersebut, militer Ukraina kehilangan sekitar 13.500 tentara, 14 tank, 283 kendaraan tempur lapis baja, 1.400 mobil, 200 meriam artileri lapangan, dan delapan sistem peluncur roket multilaras.

Mengapa Konstantinovka penting?

Rudskoy menggambarkan Konstantinovka sebagai “pusat industri dan logistik utama, yang merupakan kunci bagi benteng terakhir rezim Kiev di Donbass – aglomerasi Kramatorsk-Slavyansk.”

Sebelum konflik pecah antara Moskow dan Kyiv pada Februari 2022, kota ini memiliki populasi sekitar 78.000 jiwa, dan merupakan pusat penting pembuatan kaca dan metalurgi, tambahnya.

Dia mencatat bahwa Ukraina memahami nilai strategis Konstantinovka, sehingga telah mulai membangun sistem pertahanan yang luas di dalam dan sekitar kota tersebut sejak tahun 2014.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/18/3224679//katedral_dormisi_di_kompleks_ortodoks_kyiv_pechersk_lavra_terbakar-NYgI_large.jpg
Serangan Rusia Tewaskan 9 Orang di Ukraina, Katedral Bersejarah Kyiv Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3222987//presiden_rusia_vladimir_putin-kMVC_large.jpg
Tanggapi Surat Terbuka, Putin Tolak Bertemu Empat Mata dengan Zelensky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3222973//drone_laut_meledakkan_diri_di_pelabuhan_laut_hitam_rumania-MBqd_large.jpg
Diduga Drone Laut Ukraina Meledak di Pelabuhan Rumania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/18/3222864//presiden_rusia_vladimir_putin-pCm2_large.jpg
Putin: Rusia Siap Berkompromi untuk Capai Perdamaian dengan Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/18/3222802//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-v5mw_large.jpg
Terbitkan Surat Terbuka, Zelensky Ajak Putin Bertemu untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/18/3222283//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-z9Fn_large.jpg
Serangan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan Setidaknya 23 Orang di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement