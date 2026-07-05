Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat Pagi Ini, Begini Penampakannya

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Minggu (5/7/2026) pagi. Belum diketahui dampak yang disebabkan akibat erupsi tersebut.

Berdasarkan laporan Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 07.04 WITA.

"Tinggi kolom abu teramati ± 1.400 m di atas puncak," tulis Badan Geologi dalam keterangan resminya yang diterima Okezone.

Disebutkan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi ± 1 menit 14 detik," ujarnya.

Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 Km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki .

PVMBG juga meminta asyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya.

Selain itu, waspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.