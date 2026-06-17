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Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1,5 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |18:12 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1,5 Km
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi (foto: PVMBG)
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JAKARTA – Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Rabu (17/6/2026) pukul 17.01 WITA. 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat kolom abu vulkanik mencapai ketinggian sekitar 1.500 meter atau 1,5 kilometer di atas puncak gunung.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29,6 mm dan durasi sekitar 1 menit 32 detik," tulis PVMBG dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

PVMBG menyatakan saat ini Gunung Lewotobi Laki-laki masih berada pada Status Level III (Siaga). Masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi.

 

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