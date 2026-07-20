Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.600 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi pada Senin 20 Juli 2026 pukul 07.03 WITA. PVMBG mencatat Gunung Lewotobi Laki-Laki meluncurkan kolom abu vulkanik setinggi ±1.600 meter di atas puncak (±3.184 meter di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29,5 mm dan durasi ±2 menit 45 detik," tulis PVMBG, Senin (20/7/2026).

Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

PVMBG juga meminta masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak memercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote.

"Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-Laki memakai masker/penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan," imbaunya.

(Arief Setyadi )

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