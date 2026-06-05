Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 2.500 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi pada Jumat (5/6/2026) pukul 11.15 WITA. PVMBG melaporkan tinggi kolom abu vulkanik teramati ± 2.500 meter di atas puncak (± 4.084 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29,6 mm dan durasi ± 2 menit 17 detik," tulis PVMBG.

PVMBG juga melaporkan bahwa letusan kali ini disertai suara gemuruh. Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

PVMBG meminta masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Selain itu, PVMBG meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote.

"Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-Laki agar memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan," imbaunya.

(Arief Setyadi )

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