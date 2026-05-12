Aktivitas Meningkat, Status Gunung Lewotobi Laki-laki Naik ke Level III

JAKARTA - Badan Geologi resmi meningkatkan tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dari status Level II (Waspada) ke Level III (Siaga), per Selasa (12/5/2026).

Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria mengungkapkan, keputusan ini diambil menyusul peningkatan aktivitas kegempaan dan deformasi yang mengindikasikan adanya suplai magma menuju permukaan.

Lana mengatakan, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada parameter kegempaan dalam.

"Aktivitas didominasi oleh gempa Vulkanik Dalam (VA) yang mencapai 21–32 kejadian per hari pada awal periode, khususnya tanggal 1–4 Mei 2026," ungkap Lana, Selasa (12/5/2026).

Peningkatan Vulkanik Dalam ini, kata Lana, mengindikasikan adanya suplai magma atau fluida magmatik dari kedalaman yang cukup kuat menuju sistem gunung api.

"Setelah mencapai puncaknya pada awal Mei, jumlah ini mengalami penurunan bertahap hingga berkisar 8–12 kejadian per hari menjelang 10 Mei, namun masih berada di atas kondisi normal sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa proses recharge magma masih berlangsung," katanya.