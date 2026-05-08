Gunung Dukono Meletus Hebat, Dua Pendaki Asing Tewas dan 20 Terjebak

MALUKU UTARA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, meletus pada Jumat (8/5/2026) pagi. Letusan tersebut memuntahkan asap hitam dengan tinggi kolom abu mencapai 10 kilometer. Akibat erupsi tersebut, dua pendaki warga negara asing (WNA) dilaporkan meninggal dunia.

“Info sementara dua korban meninggal,” kata Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlicson kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Erlicson belum menjelaskan secara rinci identitas kedua korban. Namun, berdasarkan informasi sementara, keduanya merupakan warga negara Singapura.

Sementara itu, sekitar 20 pendaki lainnya dilaporkan masih terjebak di kawasan Gunung Dukono. Tim gabungan kini tengah melakukan proses evakuasi.

“Masih dilakukan evakuasi oleh tim gabungan dari Polres, BPBD, dan Basarnas terhadap sekitar 20 pendaki,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Dukono mengalami erupsi pada pukul 07.41 WIT. Tinggi kolom letusan terpantau mencapai sekitar 10.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat, 8 Mei 2026, pukul 07.41 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ±10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut,” tulis PVMBG.