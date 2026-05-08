Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Meletus Hebat, Dua Pendaki Asing Tewas dan 20 Terjebak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:26 WIB
Gunung Dukono Meletus Hebat, Dua Pendaki Asing Tewas dan 20 Terjebak
Gunung Dukono Meletus (foto: dok ist)
A
A
A

MALUKU UTARA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, meletus pada Jumat (8/5/2026) pagi. Letusan tersebut memuntahkan asap hitam dengan tinggi kolom abu mencapai 10 kilometer. Akibat erupsi tersebut, dua pendaki warga negara asing (WNA) dilaporkan meninggal dunia.

“Info sementara dua korban meninggal,” kata Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlicson kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Erlicson belum menjelaskan secara rinci identitas kedua korban. Namun, berdasarkan informasi sementara, keduanya merupakan warga negara Singapura.

Sementara itu, sekitar 20 pendaki lainnya dilaporkan masih terjebak di kawasan Gunung Dukono. Tim gabungan kini tengah melakukan proses evakuasi.

“Masih dilakukan evakuasi oleh tim gabungan dari Polres, BPBD, dan Basarnas terhadap sekitar 20 pendaki,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Dukono mengalami erupsi pada pukul 07.41 WIT. Tinggi kolom letusan terpantau mencapai sekitar 10.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat, 8 Mei 2026, pukul 07.41 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ±10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut,” tulis PVMBG.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/340/3217162//gunung-Zj2C_large.jpg
Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/340/3217111//gunung_dukono-o0jb_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 10 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216239//gunung_semeru_erupsi-m5f1_large.jpg
Gunung Semeru Meletus, Disertai Awan Panas Guguran Sejauh 2.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216210//gunung_dukono_erupsi-tFJy_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Letusan Setinggi 1.400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216076//erupsi_gunung_dukono-zwN1_large.jpg
Gunung Dukono di Halmahera Utara Erupsi, Muntahkan Kolom Abu Hingga Ketinggian 2.00 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214785//gunung_lewotobi-NF7m_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement