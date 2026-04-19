Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter dari Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |17:00 WIB
Gunung Dukono Erupsi (foto: Magma)
JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Minggu (19/4/2026) pukul 14.03 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada hari Minggu, 19 April 2026, pukul 14.03 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ±1.000 meter di atas puncak (±2.087 meter di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 46,73 detik.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono serta pengunjung dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki, atau mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 3 km.

 

