Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Meletus Lagi! PVMBG Tetapkan Status Waspada

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |16:11 WIB
Gunung Dukono Meletus Lagi! PVMBG Tetapkan Status Waspada
Gunung Dukono Meletus Lagi (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA – Gunung Dukono di Maluku Utara mengalami erupsi pada Selasa (19/5/2026) pukul 17.21 WIT. Gunung tersebut menyemburkan kolom abu setinggi kurang lebih 1.800 meter di atas puncak, sebagaimana disampaikan situs resmi Magma Indonesia milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"Telah terjadi erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara, pada tanggal 19 Mei 2026 pukul 17.21 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ±1.800 meter di atas puncak (±2.887 meter di atas permukaan laut)," tulis Magma Indonesia, Selasa (19/5/2026).

Kolom abu akibat erupsi Gunung Dukono teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 18 mm dan durasi 49,28 detik.

"Saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada)," tulisnya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219264//gunung_dukono_erupsi-bYBO_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Setinggi 3.000 Meter Pagi Ini, PVMBG Ingatkan Ancaman Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3219008//gunung_merapi-s4Y7_large.jpg
Gunung Merapi Dua Kali Luncurkan Awan Panas Guguran Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218891//gunung_dukono-Jzkc_large.jpg
Gunung Dukono Meletus Setinggi 3.200 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218665//gunung_dukono_erupsi-q39G_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218632//gunung_dukono_kembali_erupsi_dahsyat-IKfU_large.jpg
Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Masih Tinggi, PVMBG Larang Warga Mendekat Radius 4 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218509//gunung-oNcq_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 3.400 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement