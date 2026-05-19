Gunung Dukono Meletus Lagi! PVMBG Tetapkan Status Waspada

JAKARTA – Gunung Dukono di Maluku Utara mengalami erupsi pada Selasa (19/5/2026) pukul 17.21 WIT. Gunung tersebut menyemburkan kolom abu setinggi kurang lebih 1.800 meter di atas puncak, sebagaimana disampaikan situs resmi Magma Indonesia milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"Telah terjadi erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara, pada tanggal 19 Mei 2026 pukul 17.21 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ±1.800 meter di atas puncak (±2.887 meter di atas permukaan laut)," tulis Magma Indonesia, Selasa (19/5/2026).

Kolom abu akibat erupsi Gunung Dukono teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 18 mm dan durasi 49,28 detik.

"Saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada)," tulisnya lagi.