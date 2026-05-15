Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Masih Tinggi, PVMBG Larang Warga Mendekat Radius 4 Km

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, masih tinggi dan berada pada status Level II (Waspada).

“Erupsi terbaru tercatat terjadi pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 08:00 WIT, terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 90.23 detik. Kolom erupsi yang diamati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan ketinggian sekitar 3.400 meter di atas puncak," ungkap Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, Jumat (15/5/2026).

Lana mengatakan, gunung yang terletak di wilayah Kecamatan Galela dan Tobelo ini tercatat sempat mengalami erupsi dengan ketinggian kolom mencapai 10.000 meter di atas puncak pada tanggal 8 Mei 2026.

Sementara, perluasan radius bahaya erupsi Gunung Dukono menjadi 4 km dari pusat aktivitas dalam Tingkat Aktivitas Level II (WASPADA) terhitung tanggal 11 Desember 2024 pukul 15:00 WIT (Siaran Pers nomor 111/KM.05/BGL/2024).

"Perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Dukono sejak tanggal 9 Mei 2026 hingga saat ini (tanggal 15 Mei 2026) masih didominasi oleh aktivitas erupsi yang terekam rata-rata 46 kejadian erupsi dengan ketinggian kolom erupsi berkisar antara 600 hingga 4.300 meter," kata Lana.