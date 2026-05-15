Breaking News! Kecelakaan Maut Terjadi di Tol Dalam Kota, Pengemudi Tewas Terjepit

JAKARTA -Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, tepatnya di kawasan Tomang, Jakarta Barat pada Jumat (15/5/2026). Dalam peristiwa itu, seorang korban meninggal dunia dalam kondisi terjepit.

"Anggota Sat PJR Dit Lantas PMJ bersama petugas Jasa Marga melakukan proses evakuasi korban kecelakaan hingga tutup usia di ruas Tol Dalam Kota KM. 17+800 Tomang arah Pluit," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Dalam video yang diunggah menampilkan sebuah truk berwarna putih mengalami ringsek di bagian depannya.

Sedangkan pada bagian posisi kemudi terdapat korban meninggal dunia. Posisi korban tampak terjepit di bagian pintu sehingga petugas harus membongkar paksa pintu mobil yang ringsek tersebut.

Petugas yang berada di lokasi menyampaikan korban meninggal dunia di lokasi. Petugas Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Jasa Marga melakukan evakuasi pada korban kecelakaan tersebut.