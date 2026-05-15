Cuaca Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal diguyur hujan, Jumat (15/5/2026).

Untuk wilayah DKI Jakarta, misalnya di Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan. Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diprediksi berawan.

Sementara Jakarta Utara berpotensi hujan ringan, sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan berawan. Di wilayah Jawa Barat, cuaca di Kabupaten Bogor diprediksi hujan ringan. Kota Bogor juga diperkirakan mengalami hujan ringan.

Untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sama-sama berpotensi hujan ringan, begitu juga dengan Kota Depok yang diprakirakan hujan ringan. Adapun wilayah Banten, seperti Kabupaten Tangerang diprediksi hujan ringan. Kota Tangerang juga berpotensi hujan ringan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan diperkirakan hujan sedang.

(Arief Setyadi )

