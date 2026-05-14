Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan saat Libur Kenaikan Yesus Kristus

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hujan pada Kamis, 14 Mei 2026.

Melansir laman BMKG, pada libur Kenaikan Yesus Kristus ini, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan berawan.

Adapun hujan ringan diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Sementara Kabupaten Bekasi diprediksi berawan, sedangkan Kota Bekasi diperkirakan cerah.

Di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprediksi berawan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan diperkirakan hujan sedang.

(Arief Setyadi)

