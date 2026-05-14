Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan saat Libur Kenaikan Yesus Kristus

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |05:02 WIB
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan saat Libur Kenaikan Yesus Kristus
Ilustrasi cuaca hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hujan pada Kamis, 14 Mei 2026. 

Melansir laman BMKG, pada libur Kenaikan Yesus Kristus ini, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan berawan.

Adapun hujan ringan diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.
Sementara Kabupaten Bekasi diprediksi berawan, sedangkan Kota Bekasi diperkirakan cerah.

Di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprediksi berawan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan diperkirakan hujan sedang.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217978/hujan-S3xi_large.jpg
Ramalan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Guyur Sebagian Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217398/berawan-dF91_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216623/cuaca-y0iI_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216187/hujan-WrHm_large.jpg
Ramalan Cuaca, BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/337/3216046/hujan-zkJe_large.jpg
Jabar Diprediksi Diguyur Hujan Lebat hingga 4 Mei, BNPB Ingatkan Potensi Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/338/3214855/cuaca-9bo6_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement