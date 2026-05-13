Ferdy Sambo Kuliah S2 Teologi dari Dalam Lapas Cibinong

JAKARTA – Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo diketahui tengah menempuh pendidikan Magister Teologi, dari dalam Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memastikan seluruh aktivitas pendidikan tersebut dilakukan tanpa keluar dari lapas.

"Perkuliahan dilaksanakan secara online dari dalam lapas," ujar Kasubdit Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, Rabu (13/5/2026).

Rika menjelaskan, metode pembelajaran bagi warga binaan bukan hal baru di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, sejumlah lapas telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk menjalankan program pendidikan dari dalam lapas.

“Sejak 2019 hingga saat ini, di Lapas Pemuda Tangerang telah diselenggarakan perkuliahan bagi warga binaan dengan nama Kampus Kehidupan bekerja sama dengan beberapa universitas. Bahkan, Lapas Pemuda Tangerang telah menghasilkan puluhan sarjana dari dalam lapas,” jelasnya.