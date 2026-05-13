HOME NEWS NASIONAL

PBB Kebut Investigasi 4 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |01:03 WIB
JAKARTA - Menteri Luar Negeri, Sugiono menyampaikan bahwa saat ini PBB masih melakukan investigasi setelah gugurnya empat prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Mereka (PBB) masih menginvestigasi,” kata Sugiono di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Sugiono menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak PBB. “Pasti, pasti (ada desakan ke PBB). Kita perlu akuntabilitasnya,” ujar dia.

Sekadar diketahui, Prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, Kopda Rico Pramudia (31) gugur setelah mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr dan menjalani perawatan selama hampir sebulan di salah satu rumah sakit di Beirut.

Gugurnya Kopda Rico, Indonesia sudah kehilangan empat prajurit TNI saat bertugas bersama UNIFIL di Lebanon selatan dalam sebulan terakhir.

Prajurit TNI yang lebih dulu gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon yang wafat akibat serangan artileri pada 29 Maret dalam peristiwa yang mengakibatkan Kopda Rico terluka.

 

Latihan Gabungan Digelar di Pelabuhan Tanjung Priok, Cegah Terorisme dan Aksi Anarkis!
TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Puan Perintahkan untuk Diselidiki
Rotasi Pasukan Perdamaian, 742 Prajurit TNI Diberangkatkan ke Lebanon 22 Mei 2026
Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Eks Jenderal Tempur: Dandim Ternate Langgar Konstitusi dan Tupoksi TNI!
Jenderal Kopassus Ini Ingin Berhenti dari Tentara Usai Pangkatnya Diturunkan
Detik-Detik Mencekam TNI Evakuasi Warga dari Serangan Brutal KKB Guspi Waker
