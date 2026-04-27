Kopda Rico Gugur, UNIFIL Beri Penghormatan Terakhir di Beirut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |09:10 WIB
UNIFIL Beri Penghormatan Terakhir kepada Kopda Rico di Beirut (foto: dok UNIFIL)
JAKARTA – Kontingen United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menggelar upacara penghormatan untuk mengenang gugurnya prajurit TNI, Kopral Dua (Kopda) Rico Pramudia. Upacara tersebut digelar di Beirut dan dipimpin langsung oleh Kepala Misi sekaligus Komandan UNIFIL, Mayjen Diodato Abagnara.

“Kamu datang ke sini, jauh dari rumah, mengabdi di bawah bendera PBB, untuk membawa perdamaian di kawasan ini. Di sini, di Lebanon selatan, kamu telah memberikan segalanya. Hormat kami atas segala pengorbananmu untuk perdamaian di tanah ini,” ujar Abagnara, dikutip dari laman resmi UNIFIL, Senin (27/4/2026).

Abagnara menegaskan, semangat pengabdian Rico akan terus menjadi bagian dari misi UNIFIL ke depan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya.

“Sebagai sesama pasukan perdamaian, kita akan terus melanjutkan misi ini. Kita akan tetap teguh, bersatu, dan waspada. Inilah cara kami menghormatimu. Kamu akan selalu kami kenang dalam setiap langkah, komitmen, dan panggilan tugas kami,” tambahnya.

UNIFIL menyampaikan bahwa Rico meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki yang masih kecil. Ia baru bertugas di Lebanon sejak April tahun lalu, dan penugasan ini merupakan misi luar negeri pertamanya.

Upacara penghormatan tersebut turut dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Dicky Komar, perwakilan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Lebanon Brigjen Maroun Azzi, serta perwakilan kontingen Indonesia di UNIFIL Kolonel Allan Surya Lesmana.

 

