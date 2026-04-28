HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Kopda Rico Pramudian Akan Tiba di Tanah Air Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |01:10 WIB
UNIFIL Beri Penghormatan Terakhir kepada Kopda Rico di Beirut (Foto: dok ist)
JAKARTA - Jenazah Kopral Dua (Kopda) Rico Pramudian, prajurit yang tergabung dalam Kontingen United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Selasa (28/4/2026). Pramudian diketahui diberangkatkan dari Beirut, Lebanon, pada Senin (27/4/2026).

"Rencana (tiba) pada besok (Selasa) sore," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).

Rico tidak membeberkan apakah jenazah akan tiba di Jakarta atau langsung menuju kampung halamannya. Ia menyebut informasi detail masih menjadi kewenangan Pusat Penerangan (Puspen) TNI.

"Detailnya mohon dikonfirmasi ke Kapuspen," tambah Rico.

Diketahui, Kopda Rico Pramudian (31) gugur setelah mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat Kota Adchit Al Qusayr. Ia sempat menjalani perawatan hampir satu bulan di salah satu rumah sakit di Beirut sebelum akhirnya meninggal dunia.

 

Berita Terkait
