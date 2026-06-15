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Sindirian Menohok PDIP untuk Jokowi yang Akan Safari Politik dengan PSI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |16:52 WIB
Sindirian Menohok PDIP untuk Jokowi yang Akan Safari Politik dengan PSI
Sindirian Menohok PDIP untuk Jokowi yang Akan Safari Politik dengan PSI
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JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menanggapi langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan bersafari dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Ia tak kaget dengan kabar tersebut lantaran Jokowi dinilai sudah mengenakan "jaket" PSI dari dulu.

"Memangnya dari dulu dia tidak di PSI, kan anaknya sudah Ketua Umum dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN," ujar Deddy kepada awak media, Senin (15/6/2026).

Namun demikian, Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan sudah tak punga urusan lagi dengan Jokowi.

Pasalnya, kata dia, Jokowi sudah dipecat dari keanggotaan partai. "Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," tegas Deddy.

Deddy pun tak ingin bepsepekulasi safari Jokowi berdampak bagi PDI Perjuangan. Sebab, kata dia, gelaran pemilu masih terbilang jauh.

 

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Topik Artikel :
PDIP PSI jokowi
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