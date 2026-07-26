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30 Tahun Tragedi Kudatuli, Mengenang 5 Orang Tewas dan 23 Hilang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |19:30 WIB
30 Tahun Tragedi Kudatuli, Mengenang 5 Orang Tewas dan 23 Hilang
Peringatan Tragedi Kudatuli (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - DPP PDIP menggelar peringatan peristiwa kerusuhan 27 Juli atau yang dikenal dengan sebutan Kudatuli. Peringatan tersebut digelar langsung di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).

Pementasan teatrikal ini dibawakan kelompok seni Teater Gates. Teatrikal tersebut memperagakan kembali detik-detik mencekam peristiwa penyerbuan kantor PDI 30 tahun silam.

Para pemain menunjukkan bagaimana massa PDI kubu Soerjadi yang didukung rezim Orde Baru menyerbu dan merusak kantor PDI yang saat itu dipertahankan oleh massa pendukung setia Megawati Soekarnoputri.

Massa dari kubu Soerjadi terlihat melemparkan batu ke arah massa loyalis Megawati yang menyebabkan banyak korban berjatuhan akibat penyerbuan kantor DPP PDI.

Tidak hanya korban luka yang berjatuhan, aksi teatrikal juga menunjukkan bagaimana penyerbuan dari kubu Soerjadi tersebut menyebabkan lima orang dari kubu Megawati meninggal dunia.

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Topik Artikel :
PDIP Kudatuli Tragedi Kudatuli
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