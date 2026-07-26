Perang Meluas! Militer Ukraina Serang 2 Kapal Iran di Laut Kaspia, 1 Orang Tewas

JAKARTA – Militer Ukraina menyerang kapal perang Rusia dan dua kapal kargo militer Iran di Laut Kaspia. Dalam peristiwa tersebut, satu orang pelaut tewas dan satu lainnya terluka.

Dinas Keamanan Ukraina menyebut kedua kapal kargo tersebut adalah Port Olya 2 dan Begey. Serangan presisi dilakukan drone Ukraina ke anjungan minyak Filanovsky milik Lukoil Rusia di Laut Kaspia.

Dilansir Al Jazeera, Minggu (26/7/2026), Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi melakukan panggilan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, di mana ia menyerukan kepada komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk menanggapi dan mengutuk serangan tersebut.

Dalam pernyataan lain, kementerian melampaui kecaman, memperingatkan tentang apa yang digambarkan sebagai pendekatan bermusuhan oleh Ukraina terhadap Iran.

Teheran menggambarkan peristiwa tersebut sebagai tindakan agresi dan mengatakan akan membela kepentingan dan keamanan nasionalnya, dengan menuduh Ukraina berupaya memperluas perang Rusia-Ukraina.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.