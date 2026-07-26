Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek pada Minggu (26/7/2026), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Cuaca serupa juga diprakirakan berlangsung pada siang hingga sore hari.

Sementara itu, suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius. Adapun wilayah Jawa Barat lainnya diperkirakan memiliki suhu udara antara 24 hingga 34 derajat Celsius.

BMKG juga memprakirakan kelembapan udara berada pada kisaran 20 hingga 90 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5–30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan serta menjaga kecukupan cairan tubuh mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas di sejumlah wilayah.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.